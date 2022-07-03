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Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı! Emre Toprak’ın cezası belli oldu…

03.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan olay günlerce konuşulmuştu. Gece uyandığında evde annesinin yatak odasında gördüğü Enis Y.'yi 3 yerinden bıçakla yaralayan 19 yaşındaki Emre Toprak ve arkadaşı Oğuz Karatekin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı! Emre Toprak’ın cezası belli oldu…

Ankara’nın Altındağ ilçesinin Baraj Mahallesi'nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Emre Toprak, saat 02.00 sıralarında uyandığında annesi Badegül T.'nin odasından sesler duydu. Anathar deliğinden odaya bakan Emre Toprak, annesinin yanında tanımadığı Enis Y.'yi görünce tepki gösterdi. Odadan çıkan Enis Y. mutfağa doğru koşarak eline bıçak aldı. Emre Toprak, Enis Y.'nin elindeki bıçağı alıp, 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Çıkan arbedede elinden yaralanan Toprak'ı ise olay yerine gelen arkadaşı Oğuz Karatekin sakinleştirdi. Enis Y., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Emre Toprak hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası istemiyle Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada ifade veren Enis Y., Emre Toprak hakkındaki şikayetinden vazgeçerek kendisini Oğuz Karatekin'in bıçakladığını ileri sürdü. Haziran 2021'deki duruşmasında tanık olarak dinlenen Emre Toprak'ın arkadaşı Oğuz Karatekin, 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklandı.

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'ÖLDÜRMEYE YÖNELİK EYLEMİM YOK'

Karar duruşmasında tutuklu sanıklar Emre Toprak ve Oğuz Karatekin ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında 2 sanığın da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan Emre Toprak, "En baştan beri ne söylüyorsam; yine onu söylüyorum. Kendimi savunmak için yaptım. Öldürmeye dönük eylemim yoktu. Olay sonrası da elimden geleni yaparak, ambulansa haber verdim. Üniversite sınavlarına girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Oğuz Karatekin ise suçu olmadığını söyleyerek, "Arkadaşımın çağırması üzerine olay yerine gittim. Olay, kendi özel hayatlarıdır. Kimseyi bıçakla yaralamadım, arkadaşımı sakinleştirdim. Ben kimseyi bıçakla yaralamadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KARARA İTİRAZ ETMEYECEĞİZ'

Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Toprak ve Oğuz Karatekin'e, eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi uygulayarak, 8 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Mahkemedeki iyi hal ve tutumları nedeniyle sanıklara, indirim uygulandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Emre Toprak'ın avukatı Yusuf Taşcı, karara itiraz etmeyeceklerini söyleyerek, "Emre Toprak hakkında verilen haksız ve hukuksuz hapis cezasını asla kabul etmemekle birlikte, mevcut infaz hükümleri ve açık cezaevindeki hükümlülerin 2023 yılı temmuz ayını kadar izinli olması nedeniyle istinaf kanun yoluna başvuru hakkımızdan feragat ettik. Müvekkilimin 112 Acil Servis'i aradığı HTS kayıtları ile mağdura ilk yardımda bulunduğu mağdur ve tanık beyanları ile sabitken; adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesi haksız, hukuksuz ve kanunun açık hükmünün yanlış yorumlanmasından ibarettir" dedi.

DHA

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Ankara anne sevgili
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