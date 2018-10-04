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Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker, yasak ilişki yaşadığı belirtilen kadının oğlu tarafından bıçaklandı.

Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı

Elazığ Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan S.K. (16), annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiği HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker'i (65) sırtından bıçakladı.

Yaralanan Ülker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.K. olaydan sonra jandarmaya teslim olurken, evli ve 6 çocuk babası Ülker'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
HDP yasak aşk

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