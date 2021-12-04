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  4. Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Öğretmenin cansız bedeni denizde bulundu

Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Öğretmenin cansız bedeni denizde bulundu

04.12.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Türkçe öğretmeninin cesedi Antalya’da denizde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ailesinin öğretmenden 14 Kasım’dan beri haber alamadığı ve dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Annesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Öğretmenin cansız bedeni denizde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı’nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda gerçekleşti.

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DENİZ ÜZERİNDE HAREKETSİZ BİR KİŞİ GÖRDÜLER

Edinilen bilgiye göre; deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak gören 2 genç, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgede arama yapan sahil güvenlik ekipleri bir süre sonra deniz üzerinde bir kişiye ulaştı. Bota alınan kişi yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ KİMLİĞİ ÇIKTI

Şahsın isminin Hamza Yılmaz (28) olduğu öğrenilirken, yapılan incelemede Türkçe öğretmeni kimliği çıktı. Öte yandan gencin, sabah saatlerinde Ankara’dan otobüse binerek akşam saat 17.00 sıralarında Antalya’ya geldiği öğrenildi.

14 KASIM'DAN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Yılmaz’ın ailesinin ise 14 Kasım’dan bu yana haber alamadığı ve annesinin dün polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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Öğretmen Batman
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