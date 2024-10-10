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  4. Annesi mezarın başından ayrılmadı! Cem Garipoğlu'nun cenazesi yeniden defnedildi

Annesi mezarın başından ayrılmadı! Cem Garipoğlu'nun cenazesi yeniden defnedildi

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
10.10.2024 15:18
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Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı, inceleme için açılmıştı. Yapılan incelemeler kapsamında mezardan alınan örneklerin ailenin DNA'sı ile uyuştuğu açıklanmıştı. Garipoğlu’nun cenazesi yeniden defnedildi. Defin sırasında Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu, oğlunun mezarının başından bir dakika bile ayrılmadı ve orada bekledi. Ayrıca Karabulut'un ailesinin avukatı, ailenin isteği üzerine rapora itiraz edeceklerini bildirdi.

Annesi mezarın başından ayrılmadı! Cem Garipoğlu'nun cenazesi yeniden defnedildi

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul Başakşehir'de Münevver Karabulut'u canice katletmişti. Cinayetin ardından firar eden Garipoğlu, ekiplerce yakalanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü olarak bulunmuştu.

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DNA'LAR EŞLEŞTİ

Karabulut ailesi, ölenin Cem Garipoğlu olmadığına yönelik gündeme gelen iddiaların üzerine feth-i kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Ailenin bu talebi kabul edildi ve 3 Ekim günü Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Ceset kalıntıları test üzerine Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, yapılan incelemelerde mezardan alınan örneklerin, Garipoğlu'nun ailesinin DNA'sı ile eşleştiği duyuruldu.

MEZARIN BAŞINDA BEKLEDİ

İncelemelerin ardından Garipoğlu'nun cenazesi tekrar defnedildi. Defin işlemi sırasında Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Garipoğlu oğlunun mezarı başında bekledi. Defnedildikten sonra bir süre daha mezarı başında oturan anne Tülay Garipoğlu, herhangi bir açıklama yapmadan mezarlıktan ayrıldı.

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KARABULUT AİLESİ RAPORA İTİRAZ EDECEK

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise raporla ilgili olarak açıklama yapmıştı. Epözdemir, "Müvekkillerimin talebi üzerine rapora itiraz edeceğiz. Kızının kanının yerde kalmasını istemiyor. Sonuna kadar gitmek istiyorlar" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu mezar
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