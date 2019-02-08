Mısır'daki Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'ndaki kanlı baskında darbeci askerlerce şehit edilen, direnişin sembol ismi olan 17 yaşındaki Esma'nın annesi Sena El-Biltaci, "Darbeci askerler bir Esma'yı öldürdüler, ama binlerce Esma oldu. İnanıyorum ki Esma'yı katledenler Esmaların çoğalacağını bilselerdi bunu yapmazlardı." dedi.

El-Bitaci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Hayırlı Hizmetler Vakfı (HHV) ve İlim Yayma Cemiyeti şubelerince düzenlenen "Şehadet Gecesi" programında yaptığı konuşmada, şehit edilen kızı Esma'yı anlattı.

Kızının şehadetinin ardından dünyanın her yerinde kızının isminin yaşatıldığını belirten El-Biltaci, "Esma 17 yaşındayken şehadete ulaştı. Onun şehit olarak Allah'a ulaşması bizim üzüntümüzü hafifletiyor. Darbeci askerler bir Esma'yı öldürdüler, ama binlerce Esma oldu. İnanıyorum ki Esma'yı katledenler Esmaların çoğalacağını bilselerdi bunu yapmazlardı." diye konuştu.

El- Biltaci, darbeden sonra Mısır'da çok büyük sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların halen sürdüğünü dile getirdi.