Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde yaptıkları operasyonda 1975 yılında ölen kardeşi Murat Açil adına kimlik çıkaran Mehmet Açil’in yakalanması için çalışma başlattı.
ANNESİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Eve giden jandarma ekipleri kapıyı açan annesine Mehmet Açil'i sordu. Açi'lin annesi, ölen oğlunun adı olan ’Murat’ ismi ile Mehmet Açil'e seslenince aranan şahsın evde olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Açilin 1975 yılında ölen kardeşinin adına çıkardığı kimlikle illegal işlerini yaptığı tespit edildi. Mehmet Açil,ÿevrakta sahtecilik suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum