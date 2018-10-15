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Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 07:18 | Son Güncelleme

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1975 yılında ölen kardeşinin adına kimlik çıkararak yıllardır bu kimlikle illegal işler yaptığı iddia edilen Mehmet Açil, yakalanarak tutuklandı. Jandarmaya kapıyı açan annesinin oğlunu ismi ile çağırması üzerine kapıya gelen Murat Açil, 1975 yılında ölen kardeşi Mehmet Açil’in kimliğini getirince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı.

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde yaptıkları operasyonda 1975 yılında ölen kardeşi Murat Açil adına kimlik çıkaran Mehmet Açil’in yakalanması için çalışma başlattı.

ANNESİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Eve giden jandarma ekipleri kapıyı açan annesine Mehmet Açil'i sordu. Açi'lin annesi, ölen oğlunun adı olan ’Murat’ ismi ile Mehmet Açil'e seslenince aranan şahsın evde olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Açilin 1975 yılında ölen kardeşinin adına çıkardığı kimlikle illegal işlerini yaptığı tespit edildi. Mehmet Açil,ÿevrakta sahtecilik suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Düzce murat açil mehmet açil

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