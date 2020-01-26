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Annesi namaz kılarken kendisini tavana iple astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Duran K.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Duran K. (40), annesi namaz kıldığı sırada kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. Oğlunu hareketsiz halde gören Perihan K., ipi kesti ancak Duran K.'yı kurtaramadı.
Olay, akşam saatlerinde Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'da meydana gelen ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen 6.8'lik depremin ardından eşi ve 3 çocuğuyla, Üngüt Mahallesi'ndeki evlerinden annesi Perihan K.'nın yanına gelen Duran K., evde annesi ile yalnız kaldı. Perihan K. namaz kıldığı sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Duran K., kendisini tavana iple astı. Perihan K., namazının ardından Duran K.'yı hareketsiz halde görünce ipi kesip, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Duran K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Perihan K., ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
Duran K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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