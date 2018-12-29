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Annesi ölen Halil, kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Halil A.

Annesi ölen Halil, kendini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Halil A. (16), evde iple kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.
Çivril'de, annesi bir süre önce yaşamını yitiren Halil A., dün saat 21.00 sıralarında eve gelen babası ve dedesi tarafından iple tavana asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Ortaokuldan sonra eğitimine devam etmediği belirtilen Halil A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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