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Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Adana’da bir çocuk, annesi ölen kuzuyu biberonla besleyip hayatta tutmaya çalışıyor.Yüreğir ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini kazanan Bakiye İnce’nin koyunlarından biri doğum yaptıktan bir süre sonra öldü.

Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

Adana’da bir çocuk, annesi ölen kuzuyu biberonla besleyip hayatta tutmaya çalışıyor.
Yüreğir ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini kazanan Bakiye İnce’nin koyunlarından biri doğum yaptıktan bir süre sonra öldü. Koyun telef olunca annesiz kalan kuzu beslenemez oldu. Bu duruma çok üzülen İnce’nin torunu Cemil Yörenti diğer koyunlardan süt sağılan sütü biberonla kuzuya kendi elleriyle içiriyor. Cemil Yörenti elleriyle beslediği kuzunun her gün biraz daha büyümesiyle daha da mutlu olduğunu, onu çok sevdiğini söyledi.

Annesi ölen kuzuyu biberonla besliyor

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