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Annesi ölen sıpayı biberonla besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

MUŞ'ta henüz 4 günlükken annesi ölen sıpaya vatandaşlar sahip çıktı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta henüz 4 günlükken annesi ölen sıpaya vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, 'Güllü' ismini verdikleri sıpayı biberonla besliyor. Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinde doğduktan 4 gün sonra annesi ölen sıpa ortada kaldı. Sahipsiz sıpaya belde sakinleri ve çocuklar sahip çıktı. Sıpayı yanlarında ayırmayan vatandaşlar, onu kahveye bile götürüyor. 'Güllü' ismini verdikleri sıpaya kahvede şeker veren vatandaşlar, günde 4-5 kez de biberonla besliyor. Çocuklar, evlerden getirilen ya da marketten alınan sütle beslenen sıpayla oyunlar oynuyor, eğleniyor. Bede sakinlerinden Erhan Güngörmüş, "Halkımız günde 4-5 defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor. Öksüz olduğu için çok seviliyor ve sütü eksik edilmiyor" diye konuştu. Sıpanın aç olduğu vakitlerde yanlarına geldiğini söyleyen Güngörmüş, "Aç olduğu zaman, sesler çıkarıyor. Çıkardığı sesten anlıyoruz ki aç, bizler de temin ettiğimiz sütü, biberon yardımıyla ona veriyoruz" dedi. Çocuklardan Abdulsamet Şayık da sıpayla oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini, aç olduğu zamanlarda ise süt ile beslediklerini belirtti.

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