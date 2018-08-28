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Annesi ölen tayı biberonla besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

MUŞ'un Tabanlı köyünde Veysel Bağlı'ya ait yarış atı, doğum sırasında ölünce geride kalan yavrusu biberonla besleniyor.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Tabanlı köyünde Veysel Bağlı'ya ait yarış atı, doğum sırasında ölünce geride kalan yavrusu biberonla besleniyor. Dizdaroğlu çiftliğinde yetiştirilen 'Solmaz' isimli İngiliz atı, birçok yarışta dereceler aldı. Son yarışmasında sakatlanan 'Solmaz', artık yarıştırlamadı, bir süre sonra da çiftlikte gebe kaldı. Doğumdan sonra ölen atın dünyaya getirdiği ve 'Tunç' adı verilen 15 günlük tay, buradaki aile tarafından biberonla beslenmeye başlandı. Veterinerlere danışarak yavru atın beslenmesi konusunda bilgi aldıklarını belirten Bağlı, "Veterinerler keçi sütü önerdi. Ben, eşim ve 6 çocuğum şimdi yavru tayı beslemeye çalışıyoruz. Tay ailemizin bir parçası oldu. Benim beş oğlum bir kızım var. Bu tay ikinci kızım oldu. Onu çocuğum gibi seviyorum. Tunç, her gün keçilerimizden sağdığımız taze sütle besleniyor. Kendisi çok cana yakın. Süt verdiğimiz için bizi çok seviyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere besliyoruz. Suyunu da biberonla veriyoruz" diye konuştu. Tabanlı köyünde oturan Sıraç Eren, tayı görmek için her gün Veysel Bağlı'nın evine geldiğini söyledi. Tunç'un köyün maskotu haline geldiğini belirten Eren, "Köydeki herkes onu çok seviyor. Bizlerden kaçmıyor. Zaman zaman onunla oynuyoruz. Bu oyunları o da çok seviyor" dedi. Veysel Bağlı'nın oğlu Süphan Bağlı, her akşam üzeri ahıra gidip keçileri sağdığını belirterek, "Bir biberon sütü verdikten sonra bir biberonu da dolapta saklayıp sabah içiriyorum. Onu çok seviyoruz. Onun da iyi bir yarış atı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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