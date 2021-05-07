Annesi ölenler için Anneler Günü mesajları hüzünlendiriyor! Ölmüş anneye duygusal mesaj!

Annelerimiz, en değerlimiz, kutsalımızdır. Tüm kadınlar insanlık için çok önemli varlıklardır. Anne olma duygusunu yaşayan kadınlar da evlatlarından gördüğü değer ile mutlu olur. Anneler Günü, aslında tek güne yayılmamalı, annelerimizin değerini her an, her dakika anlamalı ve onlara hissettirmeliyiz. Zira annesini kaybedenler bu günlerden mahrum kalır, buruklaşır. Annelerini kaybedenler, Anneler Günü’nde ayrı bir hüzünleniyor. Bunlar için de ölmüş anneye Anneler Günü mesajları da adeta duygulara tercüman oluyor. ANNESİ ÖLENLER İÇİN ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun. Bana bir bayram verin ve içinde sadece annem olsun yeter. Mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. Ölen Anneye Anneler Günü Mesajları yazımız da; Vefat Anneye Duygusal Sözler, Anaya Özlem Sözleri, Vefat Anneye Özel Mesajlar, Ölen Anneye Ağıt Sözleri, Ölen Anneye Anneler Günü Sözleri yer almaktadır. Annelerimiz hayattayken kıymetini bilelim. Ölmüş annelerimizin Anneler gününü kutlu olsun.

Anneciğim tatlı dillerini altın gibi kalbini çok özledim. Sen çok özeldin annem. Senin gülüşünü özledim. Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun. Ağla yüreğim ağla giden bir daha gelmeyecek buraya ağla gözlerim ağla annem bastığım toprak altında. Rahemetli olmuş tüm annelerin Anneler gününü kutlu olsun. Sana olan sevgim hiç azalmadı, aksine çığ gibi büyüdü. Her an özlediğim annem, canımın parçası. Anneler günün kutlu olsun. ÖLMÜŞ ANNEYE DUYGUSAL MESAJ Ne zaman anneler günü gelse bir köşede oturup ağlayasım geliyor. Yine bir anneler günü. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim. Gül yüzüne hasret kaldım annem. Pembe yanakların sıcacık kucaklarını çok özledim annem. Anneler gününün kutlu olsun. Anneciğim, bir tanem, bana verdiğin nefesle senin bir parçan olarak yaşama tutunmak ilk şansımdı. Seni çok arıyorum Anneler gününün kutlu olsun. Dünyanın bütün çiçeklerini önüne sersem, al bütün varlığım senin olsun desem yine de hakkın ve emeğin ödenmez.Mekanın cennet olsun. . Anneler gününün kutlu olsun. Anneciğim diye uyandım uykumdan. Sana sarılmak istedim fakat yanımda yoktun . Seni çok özledim canım anneciğin Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun.

Canım anneciğim. Kahkahalarının karıştığı eski günleri anmak hala mutluluk veriyor. Mekanın cennet bahçelerinde olsun. Anneler Günün kutlu olsun. Düşlerimde adını sayıklıyorum, zor anlarda senin hayalini görüyorum. Bu aşk bitmez anneciğim; Anneler Günün kutlu olsun. Ben sensiz soğuk gecelerde üşüyorum anne, kimse senin gibi gelip üstümü örtmüyor. Ben soğuk gecelerde senin sıcacık sevgini özlüyorum annem. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günü ile seni yüceltmeye bir türlü razı olmuyorum. Daha dün gibi sen her an ve her gün benim kalbimdesin. Seni çok özledim. Günahların af, mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. İnan anılarımızı bir bir aklımdan geçirip senin özlemini içimde büyütüyorum. Özlemle seni anıyorum mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. Sen aramızdan gittiğin de anladım bu bağ, iki insanın arasında olabilecek en hakiki bağmış. Günün kutlu olsun annem. Huzurla uyu. Güzel annem desem de yetmez, mis kokulu annem desem de yetmez. Sevgimi anlatmak için kelimeler bana kafi gelmez. İyi ki annem olmuşsun. Mekanın cennet bahçelerinde olsun. Anneler Günün kutlu olsun.

Ben sensiz soğuk gecelerde üşüyorum anne, kimse senin gibi gelip üstümü örtmüyor. Ben soğuk gecelerde senin sıcacık sevgini özlüyorum annem. Mekanın cennet Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Seni toprağın altına koymak gelmedi içimden, annemi götürmeyin almayın benden dedim ama sen bizi bırakıp gittin güzel annem. Allah’ım sana rahmet etsin. Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyalara değişemem derdin, şimdi sıra bende! Benim her şeyimsin. Seni hiçbir kimseye değişmem canım. Mekanın cennet olsun Anneler Günün kutlu olsun. Sıcaklığınla hayatımı güzelleştirdin. Seni seviyorum, iyi ki annem olmuşsun. Mekanında rahat uyu anneciğim. En güzel anneler günü nice senelerce senin olsun. Seninle başladım soluk almaya, senle çarptı kalbim. Ağlamak da gülmek de senden bana geldi. Seninle düşe kalka yaşamayı öğrendim. Hem de sayende yolumu buldum ve ilerleme kaydettim. Biricik anneciğim. Mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. Canım annem sensizlik ne zormuş. Her gece sensizliği içimde hissetmek çok ağır annem. Seni çok özledim. Günahların af, mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun.

Belki zamanla geçer dedim annem, sensizliğe zamanla alışırım dedim ama olmadı anne yapamadım. Ben sensizliğe hiç alışamadım.Seni çok çok özledim be annem mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. Annem canım sıkıldı mı mezarının başına geliyorum içimi sana döküyorum. Beni senden başka kimse anlamıyor. Annem seni çok özledim. Kabrin nur mekânın cennet olsun. Anneler gününü kutlu olsun. Senin bir parçan olduğum için çok şanslıyım. Dünyaya tekrar gelsem yine senin evladın olmak için her şeyimi verirdim. Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim bana seni seviyorum diyen sözlerini özledim. Her sabah saçlarımı tarardın başımı okşardın. Ben o günleri çok özledim annem. Bu özel günün Anneler Günün kutlu olsun. Varsın sen olmayınca güneş doğmasın, varsın mevsimler gelmesin, varsın bu geçici dünya dönmesin. Seni çok özledim annem Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun. Güneşin her doğuşunda, ben biraz daha batıyorum. Bu hayatı anlamsız, sensiz yaşıyorum, sensizliğe alışamadan, anlamsızca yaşıyorum. Nurlar içinde yat Anneler günün kutlu olsun.

Sol yanım acıyor annem sol yanımda kalbim varmış öğretmenim öğretti. Demek benim kalbim acıyormuş. Sensiz kaldığımdan beri hep sol yanım acıyor annem. Mekanın cennet olsun Anneler günün kutlu olsun. Benzersiz bir gündü beni dünyaya getirdiğin gün. Sen aramızdan göçüp gittiğin bunca yıl geçmesine rağmen ilk anki derin bağımızla hala birbirimize bağlıyız. Seni çok özledim Anneler gününün kutlu olsun. Sen olmayınca, yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime hep ağlıyorum annem. . Anneler günün kutlu olsun MEKANIN CENNET OLSUN. Anneciğim bana seni seviyorum diyen sözlerini özledim. Her sabah saçlarımı tarardın başımı okşardın. Ben o günleri çok özledim annem. Anneler günün kutlu olsun. (Sözler Vadisi) ANNELER GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ Anneler Günü olarak kutlanan ilk günün 1600’lü senelerde “Mothering Sunday” etkinliklerinde ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu özel gün kiliseye adanır ve bağlılığı gösterirmiş. Fakat Anneler Günü dini bir anlam taşımamakla beraber her hangi bir dine ait de değildir. Anlatılana göre o zamanlar zor şartlar altında yaşayan İngilizler, bütün işlerini iptal eder ve tüm günlerini evde anneleri ile geçirirlermiş.

Bizim kutladığımız ve kabul ettiğimiz Anneler Günü ise resmî olarak ilk kez 1872’de ABD’de kutlandı. Bu günün resmiyet kazanmasını sağlayan olay ise bir hayli ilginç. Philedelphia’da yaşayan Anna Jarvis isminde bir genç kız, annesini ve babasını 3 sene arayla kaybediyor. Annesinin vefatının üstesinden gelemeyen Anna, onunla birlikte yeteri kadar vakit geçirmediğinden dolayı devamlı kendini suçluyor. Hayata küsen Anna, her gün annesinin mezarını ziyarete gidiyor ve ona en sevdiği çiçekler olan beyaz karanfiller götürüyor. Bir komşusunun yardımıyla bu bunalımlı halinden çıkan Anna, annesinin kaybına olan hüznü geçmese de artık annesini acıyla değil sevgiyle anmaya başlıyor. Anna, annesine olan sevgisini, minnetini ve özlemini ifade etmek adına annesinin ölüm yıldönümüne denk gelen Mayıs ayının ikinci Pazar gününü her sene kutlamaya karar veriyor. Arkasından başka çocukların da annelerine onlar hayattayken kıymet vermeleri gerektiğini anımsatacak bir şeyler yapmak istiyor ve Anneler Günü’nün tüm ülkede kutlanması için yüksek mevkideki kişilerle, uzun uğraşların ardından iletişime geçiyor.