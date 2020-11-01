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Annesi sofraya oturacak umuduyla oğlu için tabak bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:32 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti eylemi devam ediyor. Çocuğu 5 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan acılı baba Süleyman Aydın, "Annesi sofrada oğlunun da tabağını bırakıyor" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 426’ncı gününde devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için eylemine devam ederken, eşinin sofraya her oturduğunda oğlu Özkan için tabak bıraktığını söyledi. Aydın, "Bir yıldan fazladır halkın çocuklarını çalan partinin önünde eylemimizi sürdürmekteyiz. Hepimiz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz. Biz diyoruz ki HDP nasıl çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüyse öyle de çocuklarımızı getirsin, kendi çocukları 1 saat gelmezse dünyayı ayağı kaldırıyorlar biz burada 5 yıldır çocuklarımızdan haber almamışız. Benim oğlum Kürtçe bilmiyordu, sabah okula gitti oradan kandırıp HDP’ye getirmişler, oradan da dağa götürmüşler. Annesi feryat ediyor her gün gelişme var mı diye soruyor, evde hep bir eksiklik var, annesi sofraya onun tabağını bile bırakıyor. Yememiz, içmemiz yok ellerini biraz vicdanlarına koysunlar, Kürt halkından ne istiyorlar? Oğlum beni duyuyorsa bak kendi kapılarında bizi ölüme mahkum etmişler, eminim ki sizi de orada ölüme mahkum ettiler. Zaman zaman oradaki çocuklara ’giderseniz devlet sizi öldürür’ diyorlar. Kesinlikle yalandır, bizim devletimiz hiçbir zaman çocuk öldürmemiştir. Sizin için büyük girişimleri olmuştur, devletine ve vatanına hayırlı evlatlar olsun diye. Oğlum gel güvenlik güçlerine teslim ol, onlardan bize hayır gelmez hepimiz bu ay yıldızlı bayrak altında doğduk, burada öleceğiz" dedi.

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