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Annesi tarafından minibüste bırakılan engelli çocuk fenalaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

BURSA'da, annesi Halime Y.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, annesi Halime Y. (32) ve annesinin arkadaşı Musa B.(38) tarafından bırakıldığı minibüs içinde fenalaşan 4 yaşındaki zihinsel engelli Muhammet Emin Y. vatandaşların dikkati sayesine kurtarıldı. Havasız kaldığı belirlenen küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, minibüsün park halinde önünde durduğu yazıhaneden birlikte çıkan anne ve arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Büyük korku yaşayan çocuğun gözyaşları ile haykırışları ise kameralar tarafından görüntülendi.

Olay, Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Halime Y., 4 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Y.'yi kreşten aldı. Bu sırada annenin servis şoförlüğü yapan arkadaşı Musa B. de kreşin önüne geldi. Anne Halime Y., oğluyla birlikte minibüse bindi. Musa B., minibüsü Hamitler Mahallesi'ndeki yazıhanesinin önüne çekip, park etti. Anne, zihinsel engelli oğlunu minibüste bırakıp, iddiaya göre, Musa B.ile birlikte kahve içmek için yazıhaneye gitti. Bir süre sonra yoldan geçen vatandaşlar, servis aracında fenalaşan Muhammet Emin Y.'yi fark edip, polis ile sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, servis aracının kapılarının kilitli olması nedeniyle plakadan sürücü Musa B.'ye ulaştı. Bunun üzerine Musa B., anne ile birlikte yazıhaneden çıkıp, aracın kapılarını açtı. Hemen sağlık görevlileri tarafından araçtan alınıp, ilk müdahalesi yapılan Muhammet Emin Y., Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat aracın içerisinde havasız kaldığı ve büyük korku yaşadığı belirlenen Muahammet Emin Y., uzun süre ağlayıp, çığlık attı. Karakola götürülerek, ifadeleri alınan Halime Y. ve Musa B., serbest bırakıldı.

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