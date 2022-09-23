Annesi 'yapma' diye yalvardı ama 7 yerinden bıçakladı! Trafikteki dehşet kask kamerasına yansıdı

Motosiklet sürücüsünün bıçaklanma anları dehşete düşürdü. Geçtiğimiz ay saat 07.45 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kan aktı. İddiaya göre bir minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Korku dolu anlar yaşayan motosikletli, minibüs sürücüsüne tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aracından indi.
Bıçaklı saldırganı o sırada yanında bulunan annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.
7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.
Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
(DHA)
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