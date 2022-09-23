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  4. Annesi 'yapma' diye yalvardı ama 7 yerinden bıçakladı! Trafikteki dehşet kask kamerasına yansıdı

Annesi 'yapma' diye yalvardı ama 7 yerinden bıçakladı! Trafikteki dehşet kask kamerasına yansıdı

23.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia eden sürücüyü uyardı. Motosiklet sürücüsünün kendisini uyarmasına sinirlenen adam aracından inerek bıçağına sarıldı. Yanında bulunan annesinin engel olma çabalarına aldırmayan adam, motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Araya girmeye çalışan annenin çabaları ve motosiklet sürücüsünün bıçaklandığı anlar ise kask kamerasına anbean yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün bıçaklanma anları dehşete düşürdü. Geçtiğimiz ay saat 07.45 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda kan aktı. İddiaya göre bir minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Korku dolu anlar yaşayan motosikletli, minibüs sürücüsüne tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aracından indi.

ANNESİNİN YANINDA 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bıçaklı saldırganı o sırada yanında bulunan annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

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7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye bıçaklı saldırı
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