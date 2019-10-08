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Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi genç, silah sesi duyan annesi tarafından dere yatağında yaralı halde bulundu.

Elazığ’da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi genç, silah sesi duyan annesi tarafından dere yatağında yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Olay, Keban yolu üzerine bulunan müstakil bir evin 100 metre aşağısındaki dere kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi F.G., (20) bugün habersiz bir şekilde evden çıktı. Çocuklarının evde olmadığını fark eden aile kendi imkanları ile yaptığı araştırmada F.G’ye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Ekipler çalışma yaparken öğle saatlerinde bahçeden silah sesi duyan anne olay yerine gittiğinde oğlunu yaralı halde buldu.Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilerek yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı genç, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede tabanca bulundu. Üniversite öğrencisi gencin intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin sonucun otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti

Annesi yaralı halde buldu, hastanede hayatını kaybetti
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