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Annesi yoğun bakımda olan Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor mu? "Eşin hüzünlüyken..."

14.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan'ın ilişkisinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor. Annesi yoğun bakımda olan Hamdi Alkan zor günler geçirirken eşinin doğum günü yapması 2. Sayfa yorumcularını rahatsız etti.

Annesi yoğun bakımda olan Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel boşanıyor mu? "Eşin hüzünlüyken..."

Hamdi Alkan ile Selen Görgüsel arasında bir süredir soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor. Son 1.5 aydır yan yana görüntülenmeyen ikiliye, 'ayrılık' haberleri sorulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir AVM'de objektiflere takılan ünlü yönetmen, basın mensuplarının söz konusu haberleri hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Doğum gününe eşinin gelip gelmeyeceği sorulan 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı ise "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasını yapmıştı.

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Bu açıklamalar sonrası '2. Sayfa' sunucuları konuyu masaya yatırdı. Yorumcular "Alişan ve Buse Varol gibi bir durum söz konusu. Bir tarafta hastalık, ölüm döşeğinde anne, 'Her an haber gelebilir' diyor. Onu kaybetme korkusu ve gözyaşı. Diğer tarafta 'Hayat benim için devam ediyor. Sahneye çıkarım' deniyor. Ama doğum günü kutlarım noktasında bir duracağız. karşı tarafın hayatında hüzünlü bir şey var, senin vur patlasın çal oynasın bir şeyler yapman ne kadar doğru? Eskiden bir apartmanda acı haber varsa TV açmazlardı. Nereden nereye geliyoruz!" yorumunda bulundu.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, "Ayrıca 'Hamdi çantacım değil' lafı da ağır. Hamdi Alkan'a öyle bir benzetme yapmak yakışmadı. Hamdi Bey'in de Selen Hanım diye bahsetmesi arada bir mesafe olduğunun göstergesi" şeklinde konuştular.

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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