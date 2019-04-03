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Annesine bakmadığı gerekçesiyle babasını bıçakla ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir şahıs, iddiaya göre evde bakıma muhtaç annesine bakmadığı gerekçesiyle babasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Kurtuluş Mahallesi’ndeki evine saat 22.30 sıralarında alkollü şekilde gelen D.Ş.

Kırıkkale’de bir şahıs, iddiaya göre evde bakıma muhtaç annesine bakmadığı gerekçesiyle babasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Kurtuluş Mahallesi’ndeki evine saat 22.30 sıralarında alkollü şekilde gelen D.Ş. (29), babası Y.Ş. (55) ile evde yatalak tedavi gören ve bakıma muhtaç olan annesine iyi bakmaması meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında D.Ş. mutfağa giderek buradan aldığı ekmek bıçağını babası Y.Ş.’ye rast gele salladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Y.Ş., eve gelen 112 acil sağlık ambulansıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. Olay sonucunda Oğlu D.Ş. ise çıkarıldığı Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
D.Ş.’nin ifadesinde yatalak annesine babasının iyi bakmadığını, ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu nedenle kendisi ile tartıştığını, alkolün etkisi ile bıçağı kaç kere salladığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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