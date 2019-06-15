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Annesine bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı, eniştesi tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Ümraniye’de uyuşturucu bağımlısı bir kişi annesine bıçakla saldırdı.

Ümraniye’de uyuşturucu bağımlısı bir kişi annesine bıçakla saldırdı. Şahsın kız kardeşi ile eniştesi sesleri duyarak olay yerine geldi. Bıçaklı şahıs, yaşanan arbede sırasında eniştesi tarafından silahla sırtından ve bacağından vurularak ağır yaralandı.
Olay, Ümraniye Armağan Evler Mahallesi 23 Nisan Caddesi Seren Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple annesine bıçakla saldırdı. Şahsın seslerini duyan kız kardeşi ile kız kardeşinin silahlı kocası, hemen yanına gelerek saldırgan şahsı durdurmaya çalıştılar. Silahlı enişte ile bıçaklı şahıs arasında yaşanan arbede sırasında şahıs, eniştesi tarafından sırtından ve bacağından vuruldu. Göztepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Uyuşturucu bağımlısı şahsın saldırdığı annesi olayla ilgili olarak, “Benim oğlum madde bağımlısı. Bana saldırdı bıçakla. Saldırınca damadımla kızım da orada uyuyorlardı, o esnada sese uyandılar. Damadım silahla geldi. Yanlışlıkla kendini savunurken tetik patladı, kazayla oldu. Durumu şu an kritik dediler” dedi.

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