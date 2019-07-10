Annesine gitmek istemeyen çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Gaziantep’te boşanan bir çiftin 6 yaşındaki çocukları icra ve polis memurlarınca alınarak annesine verilmek üzere karakola götürüldü. Babasından ayrılmak istemeyen 6 yaşındaki kız çocuğu gözyaşlarına boğulurken çığlıkları sokağı inletti. Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi’nde oturan Muhammed Zeki Bozgeyik, 2 yıldır ayrı yaşadığı öğretmen İpek Kıvrım’dan 8 ay önce boşandı. Boşanma davasının ardından mahkeme, çocuğun velayetini baba Muhammed Zeki’ye verdi. Kızı Deniz ile görüşemediği için 3. Aile Mahkemesine dava açan anne, kızının icra yoluyla babasından alınmasını istedi. Bugün Muhammed Zeki Bozgeyik’in oturduğu eve gelen polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Deniz’i almak için uzun süre uğraştı.

“Benim kızım mal değil”

Kızının icra memurlarıyla alınıp götürülmesine karşı çıkan baba, kızının bir eşya olmadığını belirterek, “Bu kişisel bir ilişki değil çocuğa yapılan kişisel bir işkencedir. Yaklaşık 10 aydır velayeti ben de olan çocuğumu annesi toplam 10 defa gelip görmüyor ama bugün bir aylığına almak için icra kanalıyla, bir mal almak, bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi almak ister gibi hacze geliyor. Ben kesinlikle buna karşıyım. Gelen memurlar ve pedagoglar çocuğumu ikna ederek götürebilirler. Zorla haczedilerek götürülmesine kesinlikle karşıyım. Çocuğumun ağlaya ağlaya sürüklenmesine karşıyım” dedi.

“Kızım şiddet gördüğü için gitmek istemiyor”

Çocuğun annesinin normal zamanda her hafta görüşme hakkı olmasına rağmen görüşmeye gelmediğini ama bir aylığına haciz yoluyla almaya çalıştığını vurgulayan Bozgeyik, “Biz 10 ay önce boşandık ve mahkeme çocuğun velayetini bana verdi. Bu süre zarfında annenin her hafta sonu çocuğu alma ve görme şansı vardı ama bu 10 aylık sürede 10 kez dahi görmeye gelmedi. Evlerimiz arasındaki mesafe çok yakın olmasına rağmen görmeye gelmedi. Zaten çocuğum da geçmişte annesinden şiddet gördüğü için kesinlikle gitmek istemiyor” diye konuştu.