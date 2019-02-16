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Annesine karaciğeriyle "can" oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Denizli'de karaciğer yetmezliği hastalığının son evresinde olan 64 yaşındaki Nazire Özcan, oğlu Süleyman Özcan'dan gerçekleştirilen nakille hayata tutundu - Süleyman Özcan: "Annemin yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Ameliyat acım, annemin yüzündeki gülümsemeyi görünce geçiyor" - Nazire Özcan: "Önce ben oğluma can oldum, şimdi o bana. Bundan sonra hep sağlıklı olacağız inşallah"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karaciğer yetmezliği hastası olan anne, oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Akhan Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Nazire Özcan'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karnı su toplayan ve bir süre sonra durumu kötüye giden Özcan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastalığının son evresinde olduğu belirlenen kadına, acil karaciğer nakli yapılması gerektiği belirtildi.

Annesinin gözünün önünde adeta erimesine dayanamayan 44 yaşındaki büyük oğlu Süleyman Özcan, "her şeyim" dediği annesine ciğerinden bir parça verebilmek için tetkik yaptırdı.

Sonuçların olumlu çıkması üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın başkanlığındaki ekip tarafından karaciğer doku nakli yapıldı.

- "Annemin yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer"

Hastanede annesinin yanından hiç ayrılmayan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "canından çok sevdiği annesine bir şey olmasın" diyerek hastaneye koştuklarını söyledi.

Annesine karaciğerinden parça verirken bir an bile düşünmediğini anlatan Süleyman Özcan, "Anneme bir şey olacak düşüncesi beni adeta öldürdü. Çok üzüldüm. Annemin nakil olması gerektiğini öğrenince tereddüt etmeden gönüllü oldum. Anneme karaciğerimi verdim, çok huzurluyum. Annemin yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Ameliyat acım, annemin yüzündeki gülümsemeyi görünce geçiyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaşadıkları zorlu süreçte kendisine büyük destek veren doktor, hemşire ve koordinasyon ekibine teşekkür etti.

- "Oğlumdan Allah razı olsun"

3 çocuk annesi Nazire Özcan ise naklin ardından sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Acılarım var ama şükür. Başarılı bir ameliyatla tekrar sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Önce ben oğluma can oldum, şimdi o bana. Oğlumdan Allah razı olsun. Bundan sonra hep sağlıklı olacağız inşallah." diye konuştu.

- 8 saat süren operasyon başarılı geçti

Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın da hastasının kronik karaciğer rahatsızlığının bulunduğunu, kadavradan nakillerde uzun bekleme süreleri olduğunu, canlıdan nakillerin ise daha hızlı olabildiğini bildirdi.

Bu operasyonun hastanedeki ilk "canlıdan canlıya karaciğer nakli" olduğuna işaret eden Gökalp, "Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından oğlundan karaciğerini alıp annesine taktık. Ameliyat başarılı geçti, hastalarımızı en yakın sürede taburcu edeceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat karaciğer PAÜ Organ nakli

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