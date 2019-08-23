Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Onur Demirtok, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi'ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtok'un, ilk ifadesinde, annesine kızdığı için evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

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