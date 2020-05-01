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  4. Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

Annesine küfreden üvey babasını pompalı tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 02:37 | Son Güncelleme

Antalya'da O.B. isimli genç, tartıştığı üvey babası S.E.’yi, annesine küfür ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. O.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.B. isimli genç, üvey babası S.E.’nin evine geldi.

İddiaya göre O.B. ile S.E. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B. eline aldığı pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan S.E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada olaya şahit olan O.B.’nin annesi, ‘lütfen ambulans çağırın’ diyerek çevredekilerden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı adamı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN VURDUM"

Polis ekiplerine teslim olan O.B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O.B.’nin emniyetteki ifadesinde, S.E.’yi annesine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Ekipler, O.B.’nin annesi S.A.'yı ifadesini almak için karakola götürdü.
Yaralı S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
(İHA)

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