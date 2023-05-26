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Annesine mesaj atan kişiye kurşun yağdırdı

26.05.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Doğan G. (19), annesine cep telefonundan mesaj attığı iddiasıyla R.Ç.'yi (50) pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Gözaltına alınan Doğan G. tutuklanırken, R.Ç’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İşte detaylar...

Annesine mesaj atan kişiye kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan G., R.Ç. isimli kişinin annesine mesaj attığını öğrenmesi üzerine evindeki pompalı tüfeği alarak R.Ç.'nin yanına gitti. Doğan G., pompalı tüfekle ateş ederek R.Ç.’yi ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Doğan G.’yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Ç’nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

(DHA)

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