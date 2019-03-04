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Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, 17 yaşındaki B.K., annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38), 17 kez bıçaklayarak, öldürdü.

Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, 17 yaşındaki B.K., annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38), 17 kez bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Garaj Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre B.K. kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı S.Ö. ile birlikte, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Ramazan Demir’in oturduğu Garaj Sokağa geldi. B.K., Ramazan Demir’e telefon açıp, konuşmak için dışarı çağırdı. Bunun üzerine B.K. cebinden çıkardığı bıçakla Demir'e saldırdı.
Kavgayı engellemeye çalışan S.Ö., arkadaşı B.K.’yi yere yatırırken Ramazan Demir de olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak S.Ö.’nün elinden kurtulan B.K., koşarak Ramazan Demir'e yetişti ve elindeki bıçakla arkasından vurmaya başladı. B.K.'nin 17 kez bıçakladığı Ramazan Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, burada S.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis, kaçan B.K.'yi ise evinde yakaladı.
Bu sabah savcılığa sevk edilen S.Ö.'nün ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendikten sonra S.Ö., olayda suçu bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Katil zanlısı B.K. ise emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde toplananları uzaklaştırdı.

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Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüAnnesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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