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Annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:35 | Son Güncelleme

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL AA) - Sultangazi'de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 143 Sokak'taki evlerinde İ.D. (16), annesi Saniye D'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle babası Yusuf D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba Yusuf D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli İ.D, tutuklandı.

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