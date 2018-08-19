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Annesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, babası Ruhi T.'nin annesi N.T.'ye şiddet uygulamasına engel olmak isteyen Can T.

Annesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, babası Ruhi T.'nin annesi N.T.'ye şiddet uygulamasına engel olmak isteyen Can T. (19), babasının elindeki bıçakla ağır yaralandı. Genç tedaviye alınırken, babası tutuklandı.
Olay, gece yarısı Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Can T., çalıştığı kafeteryadan eve döndüğünde babası ile annesinin tartıştığını gördü. İddiaya göre, annesini babasından korumak için odaya kilitleyen Can T., babası Ruhi T.’yi engellemeye çalıştı. Baba ile oğul arasında çıkan arbedede Ruhi T.’nin elindeki bıçakla boğazından yaralanan Can T. kanlar içinde yerde kaldı. Komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralı Can T.’yi hastaneye kaldırdı. Baba Ruhi T. ise, polis tarafından gözaltına alındı.
Can T. Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Can T.’nin sağlık durumunun ciddiyetni koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ruhi T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ruhi T.’nin 1.42 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Annesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandıAnnesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandı

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