HABER

Annesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

KURTARILAMADI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Ruhi Türker'in annesi N.T.'ye şiddet uygulamasına engel olmak isterken babasının elindeki bıçakla ağır yaralanan Can Türker, yoğun bakıma alındığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Ruhi Türker'in annesi N.T.'ye şiddet uygulamasına engel olmak isterken babasının elindeki bıçakla ağır yaralanan Can Türker, yoğun bakıma alındığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Yıllardır birbirinden uzak olan aileler etkinlikte bir araya geldiYıllardır birbirinden uzak olan aileler etkinlikte bir araya geldi
GÜNCELLEME 2 - Bartın'da minibüs şarampole devrildiGÜNCELLEME 2 - Bartın'da minibüs şarampole devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Çanakkale'de yangın! Alevler binanın çatısına sıçradı

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.