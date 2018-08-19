Annesine şiddet uygulayan babasını engellerken bıçakla ağır yaralandı (2)

KURTARILAMADI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, babası Ruhi Türker'in annesi N.T.'ye şiddet uygulamasına engel olmak isterken babasının elindeki bıçakla ağır yaralanan Can Türker, yoğun bakıma alındığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

