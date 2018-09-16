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Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Konya’da sokak çeşmesinde halı yıkayan annesine yardım ederken yere düşen Osman Gündüz’ün (9) bir gün sonra götürüldüğü hastanede başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Kurşunun başından girip çenesine saplandığı Gündüz’ün babası Bayram Gündüz, magandanın bulunmasını isteyerek, 'Bugün benim oğluma olan, yarın bir başkasına olur. Suçlular bulunup cezalandırılsın' dedi.

Annesine yardım ediyordu, bir anda bayıldı! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Olay, 8 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Kadınhanı ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz’e yardım etmeye başladı. Bir süre sonra yorulan Gündüz, oturdu. Ancak bu sırada Osman Gündüz, aniden yere yığıldı. Bayramiye Gündüz, baygınlık geçirdiğini düşündüğü oğlunu dinlenmesi için eve götürdü.

Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başladı. Bunun üzerine ailesi Osman’ı Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Osman Gündüz, buradan da Konya Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Gündüz’ün burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığı belirlendi. Gündüz buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Osman Gündüz’ün çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı. Gündüz’ün bir süre çenesindeki mermi ile yaşamını sürdüreceği belirtildi.

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BAŞINDAN KAN GELMEDİĞİ İÇİN ANLAMAMIŞLAR

Oğlunun, annesine yardım ederken vurulduğunu belirten çiftçi baba Bayram Gündüz (36), olayı şöyle anlattı:

"Eşim, mahallemizde bulunan çeşmede halı yıkıyordu. Halı yıkarken çocuğun başına nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etmiş. Yakın bölgede düğün vardı, belki oradan veya başka bir yerden de gelmiş olabilir. Kurşunun gelmesiyle çocuğum yere yığılmış. Bunun üzerine annesi, ne olduğunu bilememiş ve çocuğu eve götürmüş. Sabaha karşı rahatsızlığı artınca, komşumuzun yardımıyla hastaneye götürdük.”

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MERMİ ÇEKİRDEĞİ ÇIKARTILAMADI

Bayram Gündüz, hastanede yapılan tetkiklerde oğlunun başına mermi isabet ettiğini öğrenince şaşırdıklarını belirtti. Mermi girdikten sonra başında herhangi bir kanama olmadığını ifade eden Gündüz, çenesine saplanan mermi çekirdeğinin, şu an için çıkartılmadığını ve oğlunun bir süre mermi çekirdeğiyle yaşayacağını söyledi. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gündüz, ”4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an normal odaya alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlığı iyi durumda; ancak yürümekte güçlük çekiyor” diye konuştu.

SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN

Şüphelilerin bulunup cezalandırılmasını isteyen Bayram Gündüz, "Şüpheliler her kimse, bulunmasını istiyorum. Gereken cezayı çeksinler. Evlat acısı çok kötü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. 4-5 gün öldüm öldüm dirildim. Yapan kişiler bulunsun. Ellerini kollarını sallayıp gezemesinler. Benim çocuğumun başına geldi, diğer çocukların başına gelmesin" dedi.

Kaynak: DHA

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