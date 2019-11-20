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Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Annesini 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, annesini 11 yerinden bıçaklayarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken şahıs emniyet ifadesinde, annesinin ilişkisine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay, Ziya Gökalp Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana gelmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Esma S .(43) ile oğlu Muhammed D. arasında tartışma çıkmış ardından Muhammed G., annesini 11 yerinden bıçaklamıştı. Esma S.’nin erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Süleyman B.’nin de bıçak darbelerine maruz kaldığı iddia edilmişti.
Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Muhammed D., bir süre sonra polis merkezine gidip suçunu itiraf ederek teslim oldu. Alınan bilgiye göre Muhammed D. emniyetteki ifadesinde, annesi ile Süleyman B.’nin ilişkisine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, bıçakla ağır yaralanan Esma S.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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