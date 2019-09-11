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Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

KONYA’da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Tokgöz'ün (56), şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA’da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ömer Tokgöz'ün (56), şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. İfadelerinde, "Kendimde değildim. O an ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Tokgöz, hastanedeki tedavisinin devamına karar verilerek, tahliye edildi.
Olay, 26 Kasım 2018 günü, Selçuklu ilçesi, Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Ömer Tokgöz, iddiaya göre birlikte yaşadığı annesi Ayşe Tokgöz'e bıçakla saldırdıktan sonra üst kattaki komşularına giderek, "Annemi bıçakladım" dedi. Komşular da polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, Ayşe Tokgöz yaşamını yitirdi. Annenin vücudunda 40 bıçak darbesi tespit edilirken, Ömer Tokgöz gözaltına alındı.
Çocukluğundan itibaren psikolojik sorunlar yaşadığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu hastası olduğu yönünde raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını söyleyerek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum'' dedi. Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 18 Şubat günü görülen ilk duruşmasında Tokgöz'ün tutuklanarak, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verildi.
Bugün görülen duruşmada, tutuklu sanık hakkında 'şizofreni hastası' olduğuna dair rapor hazırlandığı bildirildi. Tokgöz'ün avukatları da sanığa, 2 hastanede de aynı teşhisin konulduğunu bildirerek, başka bir hastanede tedavi için tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Tokgöz'ü, tedavisinin devamına karar vererek, tahliye etti.
Duruşma ertelendi.
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Annesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildiAnnesini 40 yerinden bıçakla öldüren sanık, şizofreni tedavisi için tahliye edildi

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