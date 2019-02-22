Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise müvekkiline şizofreni tanısını konulduğunu, bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Komşularına itiraf etti

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz, gözaltına alındı.

Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, 'Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum' dedi.

Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

'BEN YAPMADIM' Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Ömer Tokgöz, 18 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Tedavi gördüğü hastaneden duruşmaya getirilen Tokgöz, savunmasında annesini öldürmediğini ileri sürdü. Tokgöz, "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" dedi.