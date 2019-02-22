HABER

Annesini 40 yerinden bıçakladı, kardeşleri şikayetçi olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:47 | Son Güncelleme

Konya'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkeme kararıyla psikiyatri servisine yatırılan Ömer Tokgöz (55) ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" diyen Tokgöz'ün tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanığın cezaevinden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise müvekkiline şizofreni tanısını konulduğunu, bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

Komşularına itiraf etti

Olay, 26 Kasım 2018 tarihinde Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan Ömer Tokgöz, iddiaya göre annesine bıçakla saldırdı. Ardından da üst kattaki komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Ömer Tokgöz, gözaltına alındı.
Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, 'Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum' dedi.
Adliyeye sevk edilen Tokgöz, mahkeme kararıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi altına alındı.

'BEN YAPMADIM'

'BEN YAPMADIM'
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında dava açılan Ömer Tokgöz, 18 Şubat günü ilk kez hakim karşısına çıktı. Tedavi gördüğü hastaneden duruşmaya getirilen Tokgöz, savunmasında annesini öldürmediğini ileri sürdü. Tokgöz, "Ben yapmadım. Eve geldiğimde annem o şekildeydi" dedi.
3 kardeşinin şikayetçi olmadığı Tokgöz'ü mahkeme heyeti duruşmada tutuklayarak cezaevine gönderdi. Mahkeme heyeti sanığın cezaevinden de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Ömer Tokgöz'ün avukatı ise tutuklama talebine itiraz ederek, Tokgöz'e Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde şizofreni tanısını konulduğunu bu nedenle cezaevine gönderilmeden hastaneye sevk edilmesini talep etti. Duruşma ertelendi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet ölüm

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Keşke taş doğursaydım denilen olay...Kardeşlerde psikopatmış. Yuh yaaa.
şikayetçi olsalar ne olacakti ki zaten belasını bulmuş manyak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı: Nasılsa evleneceğiz

Cinsel istismarda bulunan sanığının ifadesi çıldırttı

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Sutangazi'de korkunç anlar! Olay yerinde hayatını kaybetti

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

Yargıtay'dan önemli 'müstehcenlik suçu' kararı

İçişleri Bakanı Soylu 'Bu rakamlar dünyanın korkacağı rakamlardır' dedi, tek tek açıkladı

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Devrilen tankeri kaldırırken fark ettiler! Kahreden olay

Devrilen tankeri kaldırırken fark ettiler!

Reyhanlı saldırısının firari sanıklarından Aykan Hamurcu yakalandı!

Aykan Hamurcu yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.