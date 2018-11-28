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Annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü, psikiyatri servisinde tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

KONYA'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Tokgöz (54), mahkeme kararıyla psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.

Annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü, psikiyatri servisinde tedaviye alındı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da annesi Ayşe Tokgöz'ü (78) 40 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ömer Tokgöz (54), mahkeme kararıyla psikiyatri servisinde tedavi altına alındı.
Olay, pazartesi günü saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar ve işsiz Ömer Tokgöz, iddiaya göre evde annesine bıçakla saldırdı. Ömer Tokgöz, saldırının ardından üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, yapılan otopsisinde vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Olayın ardından Ömer Tokgöz, polis tarafından gözaltına alındı.
Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz'ün, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum'' dediği öğrenildi.
Annesi Ayşe Tokgöz ile de sık sık tartışıp kavga ettiği ileri sürülen Tokgöz'ün, daha önce ağabeyi Sinan Tokgöz'ü hafif şekilde bıçakla yaraladığı belirtildi.
PSİKİYATRİ SERVİSİNDE TEDAVİYE ALINDI
Ömer Tokgöz, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tokgöz'an, çıkarıldığı mahkemede de suskunluğunu sürdürüğü öğrenildi. Mahkeme, Tokgöz'ün Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Servisinde tedavi altına alınmasına karar verdi. Hakkında adli kontrol kararı da verilen Tokgöz'ün, tedavideki sağlık durumuna göre yargılanacağı öğrenildi.

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Annesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü, psikiyatri servisinde tedaviye alındıAnnesini 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü, psikiyatri servisinde tedaviye alındı

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