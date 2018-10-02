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Annesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de eşi Elvan Dedeler'i (30), 49 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Dedeler (35) mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü eşime 'çay yap' dedim.

Annesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de eşi Elvan Dedeler'i (30), 49 yerinden bıçaklayarak öldüren Sedat Dedeler (35) mahkemede yaptığı savunmada, "Olay günü eşime 'çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek hakaret etti, daha sonra da 'seni adattım' dedi . O anda ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Çiftin 13 yaşındaki oğulları, anne ve babasının sürekli tartıştıklarını o gün de çay demleme nedeniyle tartışma çıktığını belirtip, annesini öldüren babasından şikayetçi olmadını söyledi.
2016 yılında Şarhöyük Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana gelen olayda, işsiz Sedat Dedeler, eşi 4 çocuk annesi Elvan Dedeler'i çeşitli yerlerinden 49 bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Elvan Dedeler komşuları tarafından bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Elvan Dedeler, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sedat Dedeler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Sedat Dedeler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklu sanık Sedat Dedeler, bugün hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Dedeler, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri katıldı.
Sedat Dedeler yaptığı savunmada eşi ile sürekli sorunlar yaşadığını belirterek, "Olay günü kendisine 'çay yap' dedim. 'Yapamam' diyerek hakaret etti. Yüzüme 'seni aldattım' dedi. Bağırıp çağırmasının ardından o anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Zaten psikolojik rahatsızlığım vardı. Kendisi ile sürekli çocuklarımın yanında tartışıyorduk. Bana hakaretlerde bulunuyordu. Kendimi kaybettim. Bıçakla üzerine yürüdüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.
Duruşmada mağdur sıfatıyla dinlenen çiftin oğlu O.D. ise annesi ile babasının sürekli tartıştığını söyledi. O.D., "Babam, anneme çay yapmasını söyledi. Annem de babama 'Yapamam, sen cinlisin, perilisin' diyerek küfretti. Bunun üzerine babam bıçağı alıp annemi öldürdü. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.
Mahkeme heyeti, Sedat Dedeler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 02 Kasım 2018 tarihine erteledi.

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Annesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadıAnnesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadıAnnesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadıAnnesini 49 yerinden bıçaklayarak öldüren babasından şikayetçi olmadı

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