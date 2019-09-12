HABER

Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi ile öldürülen Tülin Beygirci’nin katili öz oğlu çıktı.Dul olan Tülin Beygirci, işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından merak edildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde evinde 50 bıçak darbesi ile öldürülen Tülin Beygirci’nin katili öz oğlu çıktı.
Dul olan Tülin Beygirci, işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından merak edildi. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, 50 yerinden bıçaklanarak öldürülen Tülin Beygirci’nin (48) cesedini buldu.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Bursa Cinayet Büro ekipleri, hunhar cinayeti çözmek için harekete geçti. Farklı ihtimaller üzerinde duran polis, yapılan sorgular sonrasında, eve girip çıkanlardan sadece öz oğlu üniversite öğrencisi Berke K.’nin kalması üzerine bu isme odaklandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak adli tıp kurumunda imzası gerektiği söylenen Berke K, otobüse binerek Denizli’den Gemlik’e geldi. Otobüse bindikten sonra yol üzerinde de takibine devam edildi. Otogardan alınan Berke K, polisin sorgusu sonrasında suçunu itiraf etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde zanlıya keşif yaptırılırken, Berke K.’nin yaz boyunca annesinin yanında kaldığı, okul için bir süre önce Denizli’ye gittiği öğrenildi. Berke K.’nin okul ile alakalı annesine yalan söylediği öğrenildi.
Berke K’nin evde bulunan dolap kapağına, "Mahallenin de onuru var" şeklinde bir yazı yazdığı öne sürüldü. Dolap kapağı sökülerek emniyete getirildi. Cinayetle alakalı soruşturma sürüyor.

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri böyle dövdü
Polisten 2 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonuPolisten 2 milyon liralık sahte tarım ilacı operasyonu
Eskişehir’de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildiEskişehir’de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.