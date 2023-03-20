Annesini acı çekmesin diye öldürmüş! Eşini de... Her detayı dehşete düşüren olay

Kan donduran cinayet, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesi'nde yaşandı. Bir ailenin yaşadığı evde silah sesleri gelince sesleri duyan komşular polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve giren ekipler, Muzafer Özer ile gelini Yasemin Özer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

ANNESİNİ ACI ÇEKMESİN DİYE, EŞİNİ DE ANNESİNE BAKMADI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen İ.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)



