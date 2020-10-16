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  4. Annesini balkonda bekleyen çocuk 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

Annesini balkonda bekleyen çocuk 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

Markete giden annesini balkonda bekleyen 4 yaşındaki Meryem, balkon demirliğinde asılı battaniyeye dolanarak aşağıya düştü.

Markete giden annesini balkonda bekleyen 4 yaşındaki Meryem, balkon demirliğinde asılı battaniyeye dolanarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılsa da minik Meryem hastanede hayatını kaybetti.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 19:30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mısır uyruklu 4 yaşındaki Meryem Mohammed Anis, markete giden annesini evde beklerken balkona çıktı. Annesinin apartmana doğru yürürken gören Anis, annesine seslenmek istediği esnada demirlikte asılı olan battaniyeye dolanarak 3’üncü kattan aşağıya düştü. Kızının düştüğü gören anne feryat ederek çevreden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçerken olayı gören bir vatandaş küçük kızın yanına gelerek ilk yardım uygulayarak kalp masajı yaptı. Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Tüm müdahalelere rağmen Meryem hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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