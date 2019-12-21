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Annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü.

Annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Ölen babasının ardından bir erkekle ilişki yaşadığı için annesini öldürdüğü öne sürülen Emrah Yaşar tutuklandı.
Olay, geçen Perşembe günü meydana geldi. Edremit ilçesine bağlı kırsal Yaşyer Mahallesi'nde yaşayan ve yıllar önce eşini kaybeden Vusule Yaşar, iddiaya göre aynı mahalleden bir erkekle ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen oğlu Emrah Yaşar, annesi ile tartıştı. Yaşar, tartışmanın ardından bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü. Vusule Yaşar'ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kırsal Yaşyer Mahallesi mezarlığına defnedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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