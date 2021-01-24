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  4. Annesini bıçakla kovaladığı esnada araya giren kardeşini öldürdü

Annesini bıçakla kovaladığı esnada araya giren kardeşini öldürdü

24.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde annesinden sigara parası isteyen Volkan Ş.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde annesinden sigara parası isteyen Volkan Ş. (26), para vermedi diye bıçakla annesini kovaladığı sırada araya giren kardeşi Yasin Ş.’yi (23) ekmek bıçağı ile yaraladı. Yasin Ş., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Volkan Ş. (26), annesi Sıdıka Ş.’den sigara almak için para istedi. Anne Ş., oğluna para veremeyeceğini belirtmesi üzerine Volkan Ş. sinirlenerek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesinin üzerine yürüdü. Bıçağı gören kardeşi Yasin Ş. (23) ağabeyini durdurmak istedi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma esnasında Volkan Ş., bıçakla kardeşi Yasin’i karnından yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yasin Ş., hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Yasin Ş., hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, ağabey Volkan Ş.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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