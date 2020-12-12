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  4. Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

12.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Annesini bıçakla rehin aldı! Gözaltına alınırken tehditler savurdu

Malatya'da Ahmet D.’nin (21), bıçakla rehin aldığı annesi Nergiz D. polis tarafından kurtarılırken, gözaltına alınan Ahmet D. tehditler savurdu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İmamoğlu Sokak üzerinde ailesi birlikte yaşayan Ahmet D., annesini rehin aldı. Bağırma seslerini duyan komşular polis ekiplerine bildirdi.

Gelen polis eve operasyon düzenleyerek önce anne Nergiz D.'yi kurtardı. Daha sonra polis tarafından ikna edilen Ahmet D., bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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"ÖLDÜR BENİ, ÖLDÜRMEZSEN BEN SENİN CANINI ALACAĞIM"

Evden çıkarılırken, tehditler savuran Ahmet D. "Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım. Öldür oğlum beni" dedi.

Ahmet D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

(DHA)

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