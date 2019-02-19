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Annesini bıçaklayan kadına 5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi F.Ç.'yi bıçakla yaralayan S.Ç.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi F.Ç.'yi bıçakla yaralayan S.Ç. (41) adlı kadın, tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Olay, 17 Ekim 2017'de Devrek'e bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen S.Ç., mutfakta annesi F.Ç. ile tartıştı. Tartışma sırasında tezgahtaki bıçağı alan S.Ç., annesini karnından bıçakladı. S.Ç., olayın ardından komşularına haber vererek ambulans çağırmalarını istedi. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu F.Ç., ambulansa Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan S.Ç. ise mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'üst soydan akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık S.Ç. ve avukatı hazır bulunurken, tedavisinin ardından taburcu olan annesi F.Ç. ise katılmadı. Karar öncesi son sözü sorulan S.Ç., "Pişmanım. Psikolojik sorunlarım vardı. Ne öldürme ne de yaralama kastım vardı. Zaten annemin yaralandığını anlamam üzerine hemen komşulara haber verdim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.Ç.'nin annesi ile arasında öldürmeyi gerektirecek bir durum olmadığı, bıçaklama anından sonra olaydan gönüllü olarak vazgeçtiği, yaralanmadan sonra ambulans istemesi ve bu yönde çaba sarf etmesini göz önünde bulundurarak, sanığı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. S.Ç., tutuklulukta kaldığı süre ve hükmün kesinleşmesinde geçecek süre dikkate alınarak tahliye edildi.

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