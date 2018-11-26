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Annesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

KONYA'da Ömer Tokgöz (54), annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Ömer Tokgöz (54), annesi Ayşe Tokgöz'ü (78), 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde annesine bıçakla saldırdı. Vücudunun 5 yerinden bıçaklanan Ayşe Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Tokgöz de, üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım''dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Tokgöz de polis tarafından gözaltına alındı. Tokgöz'ün, yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

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