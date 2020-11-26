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Annesini bıçaklayarak öldürdü

26.11.2020 13:22 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak’ta meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö.’yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Yurdagül Ö.’nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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