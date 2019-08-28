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Annesini boğarak öldürdü, 112’yi arayıp yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 23:43 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesi Meryem K.'yı (50) boğarak öldüren M.K.

Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA) - ORDU’nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesi Meryem K.'yı (50) boğarak öldüren M.K. (28), sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen polis ekiplerine suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi, gözaltına alındı.
Olay, dün ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. M.K., birlikte yaşadığı annesi Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen M.K., annesinin boğazını sıktı. M.K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yatan annesi için yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nın cansız bedeni, otopsi için Odu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.’nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi.
Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.K.'nın ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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