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Annesini boğarak öldürüp kuyuya atan oğula ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 15:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, 12 yıl önce annesini boğarak öldürdükten sonra drenaj çukuruna atan ve olaydan 10 yıl sonra yakalanan İlhan Çolpan (63), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Annesini boğarak öldürüp kuyuya atan oğula ağırlaştırılmış müebbet

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 12 yıl önce annesini boğarak öldürdükten sonra drenaj çukuruna atan ve olaydan 10 yıl sonra yakalanan İlhan Çolpan (63), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Yenikent Mahallesi'nde 2007 yılında meydana gelen olayda, Gülsüm Çolpan'ın (80) cansız bedeni, Eskişehir-Seyitgazi karayolundaki drenaj çukurunda bulundu. Gülsüm Çolpan'ın evinde boğularak öldürülüp, çukura atıldığı belirlendi. Olaydan 10 yıl sonra ise Gülsüm Çolpan'ın oğlu İlhan Çolpan ve İlhan Büyükköse (38) cinayet şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar İlhan Çolpan ve İlhan Büyükköse ile avukatları hazır bulundu. İlhan Büyükköse yaptığı savunmada, kendisine iftira atıldığını belirterek, "Ben tekel bayisi işletiyordum. Gerçekten suçsuzum. Perişan oldum ve çok canım yanıyor. Tanık olan kişilere veresiye sigara ve alkol, içki vermediğim için üzerime bu iftirayı attılar" dedi. İlhan Çolpan ise İlhan Büyükköse ile aynı evde yaşadığını, olay ile alakasının bulunmadığını ve çok pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, İlhan Çolpan'ı 'nitelikli kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, İlhan Büyükköse'nin ise beraatine karar verdi.

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Annesini boğarak öldürüp kuyuya atan oğula ağırlaştırılmış müebbetAnnesini boğarak öldürüp kuyuya atan oğula ağırlaştırılmış müebbet

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