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Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! 'Olayı hatırlamıyorum' dedi

09.12.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün meydana gelen vahşette annesi Zübeyda T.'nin boğazını keserek öldüren Y.E.T.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Y.E.T. ''Olay anını hatırlamıyorum'' dedi. Olay anında evde olmayan baba Süleyman T., eve geldiğinde büyük üzüntü yaşarken, yakınları tarafından teskin edildi. Otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı.

Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü! 'Olayı hatırlamıyorum' dedi

Kahreden vahşey olayı, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E.T. (37) ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T. (61), henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı. İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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BABA YIKILDI

Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman T., eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı. Süleyman T., yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda T.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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"HATIRLAMIYORUM"

Otopsi işlemleri tamamlanan kadının cenazesi ise yakınlarına sabah saatlerinde teslim edildi. Öte yandan annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ifadesinde olay anının “Hatırlamıyorum” dediği öğrenilirken, şahsın ifade işlemlerinin polis merkezinde devam ettiği belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.

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(İHA)

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