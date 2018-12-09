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Annesini boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet İyiyol (63), birlikte oturduğu annesi Fatma Nebahat İyiyol'u (84) boğazını keserek öldürdü.

Annesini boğazını keserek öldürdü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ahmet İyiyol (63), birlikte oturduğu annesi Fatma Nebahat İyiyol'u (84) boğazını keserek öldürdü. Gözaltına alınan Ahmet İyiyol'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu iddia edildi.
Olay dün gece Hacettepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 15 yıldır aynı evde oturan Fatma Nebahat İyiyol ile oğlu Ahmet arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet İyiyol, iddiaya göre, annesi, bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Ahmet İyiyol, cinayetin ardından bıçağı banyoda yıkayıp, bir kat aşağıda bulunan apartman yöneticisinin kapısını çaldı. Yöneticiye annesini öldürdüğünü söyleyip, polis çağırmasını istedi. Olay yerine gelen ekipler, boğazı kesilen kadının cansız bedenini yatak odasında buldu.
Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, cinayette kullanıldığı düşünülen 25 santim uzunluğunda yıkanmış bıçak bulundu. Gözaltına alınan Ahmet İyiyol'un, akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu iddia edildi.
Fatma Nebahat İyiyol'un, birkaç yıl önce vefat eden eşi Turhan İyiyol'un emekli maaşıyla geçindiği belirtildi.

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