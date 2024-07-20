Annesini boğup, hiçbir şey olmamış gibi acil servisi aradı!

Denizli'nin Honaz ilçesinde Gürlek Mahallesi'nde 13 Nisan’da meydana gelen olayda, Cihan Durmuş (50) 112 Acil Servis'i arayarak rahatsızlanan annesi Emine Durmuş'un (89) hareketsiz yattığını söyleyerek yardım istemesiyle başladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 89 yaşındaki annesinin öldüğünü belirledi. Emine Durmuş'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi raporunda Durmuş'un boyun kemiklerinde kırıklar olduğu ve boğulduğu belirlenmesi üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ ANCAK SEVGİLİSİ İTİRAF ETTİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) yaptığı incelemenin ardından oğlu Cihan Durmuş Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibe alındı. Oğlu Durmuş ve sevgilisi Fatma A.’nın (37) cinayet şüphelisi olarak tespit edilmesi üzerine JASAT ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenleyerek ikiliyi gözaltına aldı. Durmuş, suçlamaları reddederken, Fatma A. ise ifadesinde, sevgilinin kendisine annesini öldürdüğünü söylediğini açıkladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki sevgili mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Cihan Durmuş tutuklanırken, Fatma A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Durmuş'un kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, basit tehdit, hakaret, müessir fiil ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından 8, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralama, hakaret ve basit tehdit gibi suçlardan 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

‘‘HAKKIM SANA HELALDİR’’ PAYLAŞIMINDA BULUNDU

Cinayet şüphelisiyle tutuklanan Cihan Durmuş'un annesinin öldüğü gün sosyal medya hesabından "Canım anam mekanın cennet olsun inşallah. Hakkım sana helaldir" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır