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Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun elleriyle boğduğu Sevdiye Tosun'un (79) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi.

Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, oğlunun elleriyle boğduğu Sevdiye Tosun'un (79) cenazesi, toprağa verilmek üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Hatice Hanım Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Tosun'un cenazesi, Kuşadası Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Yıllar önce evlenip, Kuşadası'na yerleşen Adile Ağırgün'ün, annesinin Kuşadası'nda toprağa verilmesini istemesi üzere cenazenin kente getirildiği öğrenildi. Cenaze törenine ise Sevdiye Tosun'un yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)Annesini boğup, intihara kalkıştı (3)

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