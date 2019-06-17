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Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç.’yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü. Anne katili Mervan Ç. ile babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde insanın kanını donduran cinsten bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Mervan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İnayet Ç.’yi (44) boynundan bıçaklayarak öldürdü. Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Sağlık ekipleri, İnayet Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Mervan Ç. ve babası Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Ergene

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